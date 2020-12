Lavoro, previdenza e diritti: quali pratiche sono gestibili on-line?

Scadenze fiscali, domande di contributo o di pensione non attendono. Rivolgersi direttamente ad un centro di consulenza è importante ma a seguito dell'emergenza Covid e delle difficoltà di spostamento lo è altrettanto conoscere quali possibilità ci sono per gestire le pratiche on-line. Nella ottava puntata dello spazio settimanale dedicato a Previdenza e Diritti, giriamo la domanda su cosa si può fare on-line, o una telefonata, con Pietro Bambara, consulente Caf Italia ed Epasa Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.