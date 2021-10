Maternità e lavoro: 5 mesi di congedo, ma non solo

Quali sono, come funzionano gli strumenti che la normativa vigente offre alle neomamme lavoratrici dipendenti? Quale documentazione e quali procedure seguire per presentare la domanda. Alcune cose sono note, altre meno, come la durata del congedo di maternità, o le modalità per accedere al congedo anticipato. Ce ne occupiamo oggi nello spazio approfondimento su previdenza, diritti e lavoro, con Pietro Bambara, responsabile Caf Italia Emilia Romagna partendo proprio dal più comune degli strumenti: il congedo di maternità.