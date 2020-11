Pensioni dirette, indirette reversibilità e successioni

Quando muore un genitore, un parente di primo grado, come viene gestita la pensione? Come funziona la reversibità, quando se ne ha diritto? Che differenza c'è tra pensioni dirette ed indirette? E cosa succede con la successione dei beni? E' automatica? Quali procedure è necessario attivare?Domande che ogni giorno trovano risposta negli uffici del patronato Epas dove vengono gestite le pratiche per il riconoscimento delle pensioni. Dopo esserci occupati, la scorsa settimana, di pensioni di invalidità, prosegue il nostro viaggio nel mondo della previdenza, parlando oggi di pensioni dirette, indirette, di reversibilità della pensione e di successioni. Con consulente del patronato Epas - Caf Italia di Modena Pietro BambaraNel video seguente la puntata precedente dedicata alle pensioni di invalidità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.