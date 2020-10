Tg Caf: oggi parliamo di.....

Il riconoscimento dell'invalidità civile può essere richiesto da cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica e intellettiva , il cui grado minimo è stabilito da specifiche norme legislative. Il riconocimento dell'invalidità civile segue particolari procedure che consentono di godere di particolari benefici a seconda della percentuale di invalidità. Nella terza edizione del TG Caf su diritti e previdenza, facciamo il punto su come, dove e quando presentare le domanda per ottenere benefici con Pietro Bambara, referente patronato Epas Modena

