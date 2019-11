Lo spazio che sa: Gioco d'azzardo? Vinci quando smetti

Ne Lo Spazio che sa, spazio di approfondimento ed informazione sui temi della tutela dei consumatori, l’U.Di.Con Emilia Romagna, questa settimana, affrontiama il tema del gioco d’azzardo patologico.Terzo appuntamento di informazione ed approfondimento settimanale con U.di.con Emilia-Romagna. Questa settimana parliamo di Ludopatia'L’obiettivo - spiega Maria Chiara Dominici - è quello di sensibilizzare ed informare i cittadini su di un tema che costituisce una vera e propria piaga della società contemporanea. L'intento è di contribuire, seppur in minima parte, al calo di questo fenomeno sociale. Fornendo informazioni sul cosa consiste e come riconoscere questa malattia e come aiutare le persone che ne sono affette.Si tratta di una patologia che va ad intaccare l’intero contesto familiare con risvolti seriamente invalidanti sia di tipo psicologico che economico.