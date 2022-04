Buone regole per la schiena in crescita

Sottostimare i possibili problemi di una postura scorretta in età pediatrica può portare rischi al bambino di oggi e all’adulto di domani?Il periodo più critico in cui queste condizioni possono manifestarsi è quello tra la 3^ elementare e la 3^ media, momento in cui i bambini si trovano a dover affrontare una parte difficile della loro fase di crescita e in cui potrebbero manifestarsi alterazioni a carico dello scheletro, per lo più alla colonna vertebrale come scoliosi, cifosi o lombalgia ma anche ad altri distretti come piedi piatti o dolori articolari. Nella foto in alto alcuni esempi di scoliosi ad “esse” e alterazioni a carico della volta plantare.Attività quotidiane che quindi potrebbero sembrare banali come fare i compiti, guardare la tv sul divano, fare attività sportiva o stare seduti a scuola senza le dovute precauzioni potrebbero avere serie ripercussioni sul suo sviluppo posturale.Secondo l’Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale (ISICO) circa il 95% dei genitori si preoccupa di come stanno seduti i figli, senza però sapere come intervenire concretamente.Affrontare il problema da piccoli però, durante il periodo di crescita del bambino, è utile non solo per porre le condizioni di prevenzione a una scorretta crescita, ma anche per educarlo ad un corretto portamento (postura) e comportamento (sedere a scuola, a casa o muoversi correttamente).Secondo il Decalogo dei Bambini, redatto sempre dall’ISICO, per proteggere quindi una schiena che cresce è opportuno muoversi poiché il movimento (correre, giocare, fare sport, ginnastica adattivo-preventiva …) è la ricetta vincente per una schiena sana.È quindi importante valutare ed intervenire preventivamente in questo senso, per identificare eventuali problematiche, per individuare potenziali alterazioni o disturbi iniziali ancora modificabili e per liberare i genitori dal peso del “non me ne ero accorto”.La fisioterapia e l’educazione posturale possono essere una valida arma contro queste alterazioni e un formidabile alleato nella loro prevenzione!Ricordiamo che la postura è la posizione del corpo nello spazio e per arrivare a ciò intervengono non solo muscoli e scheletro, ma molteplici strutture, ad esempio numerosi organi di senso come gli occhi, l’orecchio o la mandibola.Con un approccio di tipo posturale si può quindi agire sui dismorfismi del sistema muscoloscheletrico, prevenendo stati dolorosi come lombalgia o fascite plantare, che riducono fortemente la qualità della vita di chi ne viene colpito.È possibile analizzare la morfologia corporea e favorirne lo sviluppo, migliorare la qualità del movimento ed acquisire una piena consapevolezza del proprio corpo, con benefici globali su altre funzioni, quali quella cardiaca e respiratoria e sullo sviluppo verso l’età adulta.Concludendo, l’approccio posturale correttivo e preventivo, mediato da adeguati e formati specialisti, si pone due obiettivi:1) intervenire e correggere là dove la deformità si sta definendo,2) prevenire ed insegnare schemi posturali da riproporre nella vita quotidiana!Prendiamoci cura della nostra schiena!