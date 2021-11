Chi pensa alla crescita dei nostri bambini?

Molti sono gli attori di questa “commedia di vita”.a) I Genitorib) Il Pediatrac) I Politici per il controllo dell’ambiented) Ognuno di noi per far sì che il controllo dell’ambiente non si limiti alla stesura di normative e intenzioni, ma sia reale.L’attore principale è la famiglia, affiancata e indirizzata dal pediatra.Durante le visite periodiche il pediatra controlla che la crescita del bambino avvenga in modo corretto.Da alcuni anni si dà sempre maggiore importanza alla prevenzione e si diffondano sempre più gli Screening sanitari rivolti ai bambini; sono privati ed aziende che chiedono alle Assicurazioni di organizzarli, destinandoli poi ai figli dei loro dipendenti.Che cosa è uno screening sanitario? Come si svolge? Si effettuano screening per la prevenzione delle cardiopatie, del diabete, del tumore al seno, al colon o alla prostata, ed altro ancora.Lo Screening non è altro che un “controllo preventivo” in questo caso della crescita del bambino; si osserva che non siano presenti o possibili rischi sia per la sua crescita che per la sua salute.Per i nostri figli gli screening controllano lo sviluppo fisico e cognitivo in varie fasi della crescita.Il pediatra viene affiancato da alcuni specialisti quali: ortopedico, oculista, otorinolaringoiatra, fisioterapista, logopedista, psicologo ed altri, per un attento controllo dello sviluppo nelle varie età.Qualora uno degli specialisti evidenziasse un possibile rischio per uno sviluppo corretto, sia fisico, motorio o comportamentale, suggerisce al genitore di rivolgersi a colleghi per controlli più approfonditi e mirati.Grazie a controlli effettuati già nei primi mesi di vita si possono prevenire strabismi, scoliosi, comportamenti che portano il bambino ad isolarsi dai compagni, ad avere difficoltà ad affrontare la scuola, a un errato posizionamento della lingua che disturba la crescita di una dentizione corretta.E’ molto importante che un genitore non perda l’occasione di fare partecipare il proprio figlio ad uno screening, sia esso organizzato dalla AUSL locale, dalla azienda in cui lavora il genitore, dalla assicurazione alla quale si appoggia il genitore.La crescita del bambino può così essere seguita e controllata dalla nascita alla adolescenza, ossia per tutto il periodo di formazione.La famiglia, con le sue scelte, con il suo impegno, continua ad essere l’attore principale.E’ alla famiglia che spetta l’educazione al rispetto dell’ambiente attraverso insegnamenti semplici e comportamenti semplici:1) Insegnare a gestire le temperature nelle abitazioni2) Insegnare a lavarsi le mani senza consumare acqua3) Imparare lei stessa ad utilizzare l’automobile solo per lunghi tragitti, preferendo la bicicletta per quelli brevi4) Imparare a fare la spesa una volta nella settimana riducendo così gli spostamenti5) Imparare ad andare nel negozio vicino a casa a piedi o al massimo in bicicletta.6) Imparare ad alimentare in modo corretto e vario i propri figli cucinando per loro ed insegnando loro ad evitare gli sprechi; limitare e selezionare le merendine, escludere i succhi di frutta e le bibite.Controlliamo noi con frequenza e periodicità il peso corporeo di nostro figlio e offriamogli sempre uno stimolo a muoversi attraverso la frequentazione di una palestra o semplicemente di un campetto di paese. Il movimento fatto con altri bambini stimola la capacità di socializzare e rende tutti più sereni.