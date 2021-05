Sei magra ma hai 'la pancia'? Controlla il tuo stile di vita

Sei magra ma hai 'la pancia'? Proprio tu che con tanta attenzione scegli gli alimenti per offrirti una alimentazione sana? Controlla il tuo stile di vita e il tuo intestino.Nello stile di vita sono compresi:a) La attività fisica, che ti permette di avere addominali tonici, che tengono ben raccolti i visceri e ti mantengono una corretta postura evitando dolori alla colonna vertebrale, soprattutto a livello lombare, e rendono elegante la tua figura.b) Le scelte alimentari, che favoriscono una regolare, equilibrata crescita del microbiota intestinale, con regolare attività dell’intestino e controllata formazione di gas.Da tempo è stato dimostrato come nella maggior parte dei casi il gonfiore addominale sia strettamente legato ad una disbiosi intestinale, dovuta ad una eccessiva crescita di batteri produttori di gas (Clostridium difficile). Per disbiosi si intende un alterato equilibrio fra i numerosissimi batteri che costituiscono la flora batterica intestinale ora meglio definita “microbiota”.Il microbiota umano ha relazioni con tutte le attività del nostro organismo, non solo metaboliche ma sensoriali, ormonali...Il fenomeno della disbiosi o squilibrio del microbiota intestinale favorisce l’instaurarsi di molte patologie, tra le quali voglio ricordare l’obesità, tumori maligni, malattie del fegato e gastroenteriche (intestino irritabile e gonfiore) oltre a disturbi dell’umore, tipo la depressione, patologie cardiache, artrite reumatoide, stanchezza cronica e tante altre.L’utilizzo diventato eccessivo di antibiotici distrugge questo equilibrio perché sono Anti Bios (bios=vita) per tutti i batteri, sia i buoni che i cattivi/patogeni.Gli antiacidi tanto usati per ridurre i “bruciori allo stomaco” modificano l’ambiente acido in cui crescono normalmente i batteri gastrici e di riflesso determinano uno squilibrio nei batteri operanti nei primi livelli dell’intestino.Se nutriamo bene il nostro intestino lui ci offrirà uno stato di benessere completo.Nell’alimentarci dobbiamo sempre cercare di mantenere equilibrio tra i vari nutrienti, gestendo con buon senso i vari gruppi di alimenti, senza lasciarci convincere a scelte estreme di esclusione (mangiare solo carne e formaggi – Mangiare soltanto verdure, legumi e cereali)Alcune autorevoli ricerche hanno evidenziato che una dieta vegana altera sostanzialmente la flora del microbiota umano. Mantenere una rigorosa dieta vegana o vegetariana comporta uno squilibrio nelle specie batteriche del microbiota, anche se la conta finale rimane inalterata.Si parla di “disbiosi vegana” .Non tutte le fibre dei vegetali riescono ad essere digerite dal nostro intestino e diventano spesso la causa di fermentazioni e gonfiori intestinali, ma anche fibre regolarmente digerite possono risultare negative per alcuni soggetti “sensibili” causando flatulenza e meteorismo.Fra queste dobbiamo considerare la Inulina, il più importante e diffuso prebiotico presente in molti vegetali, soprattutto nei tuberi e radici in quanto rappresenta la riserva energetica della pianta.Le proprietà della inulina non si limitano a quelle prebiotiche, ossia di stimolo ad una regolare crescita dei batteri intestinali, ma ha un potere dolcificante assai superiore a quello dello zucchero, potere addensante e favorisce un aumento di volume agli alimenti ai quali viene aggiunto.Grazie a queste proprietà offerte, a basso costo, alla industria alimentare, la troviamo in molti alimenti, soprattutto “light” dolci, gelati.Scegliendo alimenti light e dolci introduciamo a nostra insaputa più inulina di quella necessaria e se siamo “sensibili” ma golosi, aumentano le fermentazioni intestinali e la pancia.Un eccesso nella introduzione di fibra potrebbe portarci ad un eccesso di fenomeni fermentativi con formazione di gas (la pancia).Al contrario, una carenza di fibra ed un eccesso di proteine ci porta al prevalere dei fenomeni putrefattivi.Si raccomanda quindi una alimentazione in cui siano presenti diversi tipi di verdure, legumi, frutta, noci, pesce, latticini fermentati a basso contenuto di grassi (yogurt – primosale…) con una quantità contenuta ma presente di carne, con assenza di bevande con zuccheri o edulcoranti, e bevande ad elevata gradazione alcolica.Per concludere, se vuoi una pancia contenuta ricordati di:1) TONIFICARE LA MUSCOLATURA ADDOMINALE2) NON ECCEDERE IN DOLCIUMI ED ALIMENTI LINGHT3) RENDERE FELICE IL TUO INTESTINO E SARAI FELICE ANCHE TU.Fibre utili quale nutrimento per il microbiota: PREBIOTICICarciofi - asparagi - cipolle - aglio - tapinambur…Orzo - avena - legumi - melanzane - patate - banana - broccoli...Vino - cioccolata - caffè - frutti di bosco.Alimenti che contengono batteri benefici vivi, utili per riportare equilibrio nel microbiota: PROBIOTICIYogurt bianco naturale - Kefir - thè fermentato - probiotici drinks - crauti freschi - cavolo fermentato - cetriolini fermentati - olive…