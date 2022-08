A Ferragosto si festeggia l’Assunzione

Il 15 agosto è la festa dell'Assunzione di Maria al cielo.L'esortazione apostolica 'Marialis cultus' di Paolo Vl del 1974 spiega bene il significato mariano, cristologico ed ecclesiale dell'Assunzione: 'La solennità del 15 agosto celebra la gloriosa assunzione di Maria al cielo: è, questa, la festa del suo destino di pienezza e di beatitudine, della glorificazione della sua anima Immacolata e del suo corpo verginale, della sua perfetta configurazione a Crusto Risorto; una festa che propone alla Chiesa e all'umanità l'immagine è il consolante documento dell'avverarsi della speranza finale: che tale piena glorificazione è il destino di quanti in Cristo ha fatto fratelli, avendo con loro in comune il sangue e la carne'.L'Assunta diviene in tal modo paradigma dell'essere umano, in quanto anticipa la sorte dei cristiani e rappresenta la forma concreta della Speranza Cristiana.Il nome Assunta non solo si sceglie per qualche bambina, ma esso diventa proprio per le religiose della 'Compagnia di Maria Santissima Assunta' fondata dal gesuita Girolamo Morreale nel 1961 a Caltanissetta.Buona festa alle Suore Assuntine e buon onomastico a tutte le lettrici che si chiamano Assunta.