Beato Bortolomeo Maria Del Monte e la via dei Gesuiti

Il Beato preparava in anticipo le sue giornate che venivano suddivise fra predicazione e Catechismo ed egli otteneva notevoli risultati

Oggi, 24 dicembre, si festeggia il Beato Bortolomeo Maria Del Monte.

Bartolomeo nacque il 3 novembre 1726 a Bologna, durante l'adolescenza venne educato dai Gesuiti.

La conoscenza di un sacerdote, Alessandro Zani, ebbe una notevole influenza spirituale sulla vita del Beato.

Bartolomeo all'età di 23 anni fu ordinato sacerdote e conseguì il dottorato in teologia. Nel 1752 il ricco padre morì e Bartolomeo ereditò una notevole somma di denaro che gli servi' per comprare una casa che sarebbe divenuta la sede del suo istituto 'la Pia Opera delle Missioni'.



Il Beato si dedicò in modo particolare alla predicazione e la sua attività si diffuse anche oltre la diocesi di Bologna. Nel 1768 si recò a Vienna per annunciare il Vangelo a una grande comunità italiana per poi tornare in Italia per predicare in svariate diocesi.

Bartolomeo fu un esponente della tecnica missionaria popolare dei Gesuiti.

Bartolomeo rimase molto turbato dalla soppressione dei Gesuiti in vari Paesi d'Europa. Bologna offrì ospitalità a molti sacerdoti della Compagnia di Gesù provenienti dalla Spagna e dal Messico.

Il Beato Bartolomeo Maria del Monte morì il 28 dicembre 1777 e in seguito le sue reliquie furono traslate nella basilica di San Petronio.

È stato beatificato da Giovanni Paolo II il 27 settembre 1997.





