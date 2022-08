Dare la vita per il proprio fratello, l’esempio di San Massimiliano

Il 14 agosto si festeggia San Massimiliano Maria Kolbe.Massimiliano Maria Kolbe nacque in Polonia l'8 gennaio 1894. Nel 1907 entrò nel seminario dei frati Minori e fu ordinato sacerdote il 28 aprile 1918. Massimiliano sintetizza la sua grande devozione verso Maria Immacolata con il motto: 'Rinnovare ogni cosa in Cristo attraverso l'Immacolata' e inoltre, istituì, nel 1917 la 'Milizia di Maria Immacolata'. Massimiliano, conscio dell'importanza della stampa cattolica, diede inizio alla pubblicazione della rivista 'Il Cavaliere dell'Immacolata'. Nel 1927, Massimiliano, iniziò la costruzione, di una intera città a 40 km da Varsavia dove vivevano parecchi religiosi, e giovani aspiranti sacerdoti. Nel 1939 la Polonia venne invasa, la persecuzione si abbatte anche sulla 'Città dell'Immacolata'. Massimiliano con eroica fermezza e carità accolse nel 'Convento-Città' profughi, affamati, cristiani ed ebrei. A causa delle sue attività benefiche il 17 febbraio 1941, Massimiliano fu deportat ad Aushwitz.Auguri a tutti i lettori che si chiamano Massimiliano e Massimo.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.