Ermagora, nel 50, è il primo Vescovo della comunità di Aquileia, fondata da San Marco e Fortunato è il suo diacono. Entrambi hanno subito il martirio sotto Nerone nel 70. I corpi dei due Martiri sono stati trasferiti nel Vl secolo a Grado, nella Basilica di Sant'Eufemia, e restituiti poi alla comunità di Aquileia alla fine del XV secolo. Il loro culto è antichissimo ed è stato consolidato dal Patriarca Poppone, che nel 1031 dedica ai due Santi la Basilica di Aquileia (dichiarata Patrimonio Mondiale dell'umanità).Ermagora e Fortunato sono sempre stati fra i più popolari Santi in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Li hanno proclamati loro patroni numerose città e anche la regione Friuli Venezia Giulia. I due martiri si trovano raffigurati nella Basilica di San Marco a Venezia, nella Cattedrale di Udine e in molte chiese del Veneto e del Friuli.Buon onomastico a chi si chiama Fortunato.