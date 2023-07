Ester, la santa che ha salvato il suo popolo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Oggi primo luglio si festeggia Santa Ester regina. Ester è la protagonista del libro della Bibbia a lei intitolato. La donna è ebrea della tribù di Beniamino e assieme al suo popolo è deportata a Susa (Persia). Rimasta orfana viene adottata dallo zio Mardocheo che la cresce con l'amore di un padre.



Dal 485 regna in Persia Assuero che è un monarca inflessibile ma giusto. Il Re invaghito di Ester la fa regnare al posto di Vasti sua precedente moglie. Su consiglio dello Zio la nuova regina non rivela al Re le sue origini ebraiche. Intanto Mardocheo ha scoperto a corte un complotto contro il Re Assuero da parte di Aman, potentissimo ministro che ricopre la più alta carica del regno. Aman decide di eliminare Mardocheo insieme a tutto il popolo ebreo. A Mardocheo non resta che rivolgersi a Ester affinché interceda presso il Re.



Ester coraggiosamente svela le sue origini al Re ed è pronta ad esporre la sua vita per la salvezza del suo popolo. Il Re, nella sua giustizia capisce l'inganno del perfido Aman e con decreto ordina ai Giudei di difendersi dai loro nemici. Il trionfo dei Giudei è definitivo.

Il lieto fine della storia fa sì che Ester e Mardocheo istituiscono una festa detta 'Purim'.

In tale festa ancora oggi viene commemorata in febbraio, ed è un po' il carnevale ebraico: i bambini si mascherano e si divertono; gli adulti bevono vino e stanno in allegria per rievocare un episodio a lieto fine.

Il nome Ester significa in persiano 'Stella'; la Regina compare in alcuni Martirologi della Chiesa latina.

La figura della Santa che ha salvato il suo popolo ha ispirato molti pittori.

Tra i più illustri, Paolo Veronese ha dipinto 'Ester incoronata da Assuero', che sta nella chiesa di San Sebastiano a Venezia.

Buon onomastico a chi si chiama Ester.