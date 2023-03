Giovanni Giuseppe della Croce, il santo dalla scienza infusa

Carlo Gaetano furono i nomi di Battesimo di questo Santo: nomi che poi cambiò in Giovanni Giuseppe della Croce. Il Santo nacque il 15 agosto 1654 a Ischia da genitori cristiani e la madre lo educò all'amore per Gesù e Maria. Fin dall'infanzia nutriva grande devozione a Gesù Sacramentato e si dedicò ancora giovane a insegnare Catechismo ai compagni.Giovan Giuseppe amava molto i poveri e prediligeva la vita nascosta e mortificata. Entrò tra i 'Minori Riformati', nel convento napoletano di Santa Lucia al Monte a Napoli, dove condusse vita ascetica. Terminato il noviziato, assieme a 11 frati fu mandato poi nel Santuario di Santa Maria Occorrevole di Piedimonte d'Alife, dove costruì un convento detto 'Solitudine' per poter pregare più in ritiro. Per parecchi anni anni guidò contemporaneamente il convento di Napoli e quello di Piedimonte. A Giovan Giuseppe della Croce, Dio diede il dono della Scienza infusa e gli concesse il doni dei miracoli: sulla sue orme molti intrapresero il cammino di perfezione.Abbandonato alla Volontà del Signore e pieno di grazia Giovan Giuseppe morì, nel convento di Santa Lucia a Napoli, il 5 marzo 1734 e fu canonizzato il 26 maggio 1849 con Alfonso Maria de' Liguori e Francesco de Geronimo, dei quali era stato consigliere. Le sue spoglie riposano nel Convento di Santa Lucia del Monte.