Giovanni Paolo II, il Papa dei giovani

Oggi, 22 ottobre, si festeggia San Giovanni Paolo II. Karol Jozef Wojtyla, divenuto Giovanni Paolo ll con la sua elezione alla sede apostolica, nacque il 18 maggio 1920 a Wadowice (Polonia). Nel 1938.Dovette interrompere i suoi studi, quando i nazisti occuparono la Polonia. Dopo la guerra continuò gli studi in seminario fino alla sua ordinazione sacerdotale avvenuta a Cracovia il primo novembre 1946.Dopo essersi recato a Roma per conseguire il dottorato in teologia, Karol tornò in Polonia per ricoprire l'incarico di capellano degli universitari e poi divenne professore di Teologia Morale al Seminario di Cracovia. Nel 1964 Paolo Vl lo nominò Arcivescovo di Cracovia e nel 1967 Cardinale.I Cardinali, riuniti in conclave, lo elessero infine Papa il 16 ottobre 1978: il suo pontificato è stato uno dei più lunghi della storia della Chiesa ed è durato quasi 27 anni.Allo stesso modo la sua attenzione per la famiglia si è espressa con gli incontri mondiali a partire dal 1994. Giovanni Paolo ll ha promosso anche il dialogo con gli Ebrei e con i rappresentanti di altre religioni, convocandoli in diversi incontri di preghiera per la pace ad Assisi.Il Santo pontefice ha dato altresì impulso alle canonizzazioni per mostrare innumerevoli esempi di santità di oggi. Giovanni Paolo ll è morto in Vaticano il 2 aprile 2005 quando si era già entrati nell'ottica di Pasqua e della Domenica della Divina Misericordia, festa tanto cara a Papa Wojtyla.San Giovanni Paolo ll è protettore delle famiglie e dei giovani.