Oggi, 8 gennaio, si ricorda il battesimo di Gesù.Gesù giunto all'età di 30 anni si recò alla riva del fiume Giordano, dove si trovava San Giovanni Battista, e là si fece da lui battezzare.Dopo il battesimo, uscito dall'acqua, si aprirono i cieli e il Padre Eterno fece udire la sua voce: 'Tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto... Ascoltatelo'.Anche lo Spirito Santo discese, in forma di colomba sul capo di Gesù Cristo e si vennero così a conoscere chiaramente le Tre Persone della Santissima Trinità.Il Sacramento del Battesimo istituito da Gesù apre la strada della nuova concezione dei cristiani quali figli di Dio e differisce dal Battesimo di Giovanni.Il Battista impartiva un Battesimo di purificazione: la folla dei penitenti che accorrevano da lui simboleggia il popolo di Dio che si avviava al rito del perdono.Gesù santifica il Battesimo di Giovanni, con la sua presenza non sarà più un atto di sola purificazione, ma di rinascita in virtù della discesa dello Spirito Santo di Dio.Con il Battesimo al Giordano inizia il cammino pubblico di Gesù, che avrà la sua conclusione in un altro Battesimo: quello della passione. La decisione di Gesù di farsi solidale coi peccatori, battezzandosi insieme a loro, esprime la sua volontà di redimere dal di dentro l'umanità.I Cristiani con il Sacramento del Battesimo vengono immersi in un immensa sorgente di vita e non sono più in balia del male diventando figli di Dio.