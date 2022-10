Il Beato Carlo Acutis e l'amore per gli ultimi

Oggi, 12 ottobre, si ricorda il Beato Carlo Acutis.Carlo Acutis nacque il 3 maggio 1991. Oltre ad essere molto devoto all'Eucarestia che chiamava 'la mia autostrada per il cielo' lo era anche alla Madonna. Quotidianamente Carlo partecipava alla Messa e recitava il Rosario. Tra i suoi modelli vi erano i Santi Domenico Savio e Luigi Gonzaga.Carlo aveva gli stessi interessi di molti adolescenti suoi coetanei, ma si adoperava anche ad aiutare gli ultimi. La madre Antonia Salzano ha rivelato che il figlio Carlo 'Andava alle mense dei poveri dove prestava servizio come volontario. La sera partiva da casa con recipienti pieni di cibo caldo e lo portava ai clochard per i quali comprava, con i suoi risparmi, sacchi a pelo. Ho constatato in lui un fortissimo e innato senso religioso che portava mio figlio ad aprirsi agli altri, in particolare agli ultimi, ai poveri e ai deboli.Tra le sue passioni c'era l'informatica, della quale si serviva per testimoniare la Fede. Carlo ideò la mostra sui miracoli Eucaristici nel mondo che viene ospitata nelle parrocchie che ne fanno richiesta, è già stata ospitata nei 5 continenti e nei Santuari mariani più famosi.Nel 2006 si ammalò improvvisamente di leucemia fulminante, a causa della quale morì il 12 ottobre, in soli 3 giorni. Ora il suo Corpo si trova nel Santuario della Spogliazione nella città di Assisi dove Carlo Acutis il 10 ottobre 2020 è stato beaficato.