Il Beato Carlo Steeb e le 'Sorelle della Misericordia'

Oggi, 15 dicembre, si festeggia il Beato Carlo Steeb.Carlo Steeb nacque il 18 dicembre 1773. Era figlio di genitori luterani ricchi che vivevano a Turinga, vicino a Stoccarda in Germania. Carlo studiò a Verona e fu affascinato dalla vitalità culturale e religiosa di questa città. Ebbe l'opportunità di approfondire il dialogo con grandi figure di sacerdoti e nel settembre 1792 si convertì al Cattolicesimo.La famiglia di Carlo non accettò la sua scelta: fu diseredato e si ritrovò povero e senza amici.A Verona visse gli anni della guerra tra Napoleone e L'Austria. Nel 1799 assieme a Matilde di Canossa e a Pietro Leonardi istituì una scuola per infermiere destinate a prestare servizio negli ospedali militari e di campo. Sempre con l'aiuto di padre Leonardi, si dedicò all'assistenza dei poveri, dei derelitti. Carlo Steeb lavorò generosamente negli ospedali, negli ospizi e nei lazzaretti di Verona.Terminato il periodo bellico, il Beato decise di continuare la sua opera di assistenza sanitaria nel Pio Ricovero di Verona. Nel 1840 introdusse nell'ospedale la Beata Vincenza Maria Poloni e assieme a 3 sue compagne diede inizio alla congregazione delle 'sorelle della Misericordia', che ora può contare molte comunità in tanti paesi. Oltre alle sue attività caricative, Carlo si fece apprezzare come direttore spirituale e confessore saggio e paziente. Il Beato inoltre non dimenticò mai le sue origini Luterane: incoraggiò sempre il dialogo con i fratelli separati.Carlo Steeb morì a Verona il 15 dicembre 1856 e Paolo VI lo ha beatificato il 6 luglio 1975.'Le Sorelle della Misericordia' hanno svolto la loro attività anche in molte scuole materne.La comunità di Bastiglia, in provincia di Modena, le ricordano con gratitudine per avere educato con amore tante generazioni di bimbi presso la scuola materna del paese.