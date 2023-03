Il Beato Francesco Faà di Bruno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Francesco nasce il 29 marzo 1725, è l'ultimo di 12 figli di una famiglia nobile, originari di Bruno d'Asti di Savoia. A 15 anni si iscrive all'Accademia militare e a 19, Faa' di Bruno, è nominato luogotenente; partecipa alla prima guerra di indipendenza; come aiutante di Vittorio Emanuele, futuro Re d'Italia.Dopo la battaglia di Novara, Francesco, se pur ferito, riesce a mettersi in salvo. Tornato a Torino, si incontra con Giovanni Bosco; per qualche tempo rimane con lui e divide il suo tempo nell'aiutarlo e in Accademia.Faa' di Bruno, per perfezionare i suoi studi si reca poi a Parigi alla Sorbona e si laurea in matematica.Francesco, ritornato a Torino, rimane deluso dagli uomini, soprattutto dai potenti: il suo stile di cattolico fervente infastidisce la corrente anti cattolica che dilaga nell'ambiente che lo circonda.Il Beato allora si dimette dall'esercito, che pure ama, per servire come soldato un altro Re: Gesù.Nel 1876 Francesco a 52 anni, con grande sua gioia, diventa sacerdote. Don Francesco è tutto uomo di Dio, passa lunghe ore in confessionale e dirige anime e più tardi istituisce la congregazione delle suore minime del Sufragio. Tra i poveri che ama, Faa' di Bruno, è colpito dallo sfruttamento delle 'serve': ragazze che migrano dalle campagne a Torino. Il Beato le raduna e istituisce una scuola di canto e di musica e trasmette loro la fede con l'esempio. Molte altre sono le attività di Francesco: la formazione cristiana delle famiglie, procura un pasto caldo ai poveri, costituisce un pensionato per sacerdoti.Si occupa anche di istruire: istituisce scuole elementari e un liceo dove Don Bosco manda i suoi allievi più dotati.Il 27 marzo 1888 Francesco Faa' di Bruno muore e il 25 settembre 1988, Papa Giovanni Paolo ll lo eleva alla gloria degli altari.