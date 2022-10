Il Castello interiore di Santa Teresa d'Avila

Oggi, 15 ottobre, si festeggia Santa Teresa d'Avila. Santa Teresa nasce ad Avila (Spagna) nel 1515.Fin dall'infanzia ebbe familiarità con Dio, nella adolescenza si lasciò distrarre dalle gioie umane.A 20 anni, pur attratta dalla vita brillante decise di consacrarsi a Dio entrando nel monastero Carmelitano della città. Teresa pensava al monastero come luogo adatto per meritare il cielo, tuttavia il suo turbamento non cessava del tutto: da in lato sentiva il bisogno di essere tutta del Signore, dall'altra percepiva la bellezza dell'amicizia umana e dei suoi legami.La sua 'conversione definitiva' avvenne nel 1554 a 40 anni. Teresa si abbandonò a Gesù per ricevere da Lui tutto il resto, anche la bellezza del creato e il calore della amicizia umana. La vita divenne per la Santa una preghiera costante come se respirare, lavorare, gioire pensare e pregare fossero la stessa cosa.La fama di Teresa si diffuse rapidamente, le vocazioni aumentarono e la Santa percorse l'intera Spagna e fondò 17 'Piccoli monasteri'.La preghiera delle monache era finalizzata alle necessità della Chiesa, appesantita da scisma e da guerre religiose. Teresa esigeva non solo l'autorità, ma anche uno stile di vita di cordialità e di amore nei rapporti con le persone. Santa Teresa d'Avila estese la forza della preghiera anche nel ramo maschile dell'ordine Carmelitano con l'aiuto di San Giovanni della Croce.Santa Teresa scrisse diversi libri: nella sua opere 'Cammino di perfezione' espose, in modo mirabile, il modo di educare un'intera comunità.L'opera più bella Teresa la scrisse nell'ultimo periodo della sua vita 'Castello Interiore' che ancora oggi è considerato un capolavoro della letteratura mistica.Nel 1582 Santa Teresa d'Avila, in uno dei suoi viaggi, morì ad Alba de Tormes. Buon onomastico alle lettrici che si chiamano Teresa.