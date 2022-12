Il Dogma della Immacolata Concezione

Oggi, 8 dicembre, si festeggia l'Immacolata Concezione.La definizione dogmatica di Immacolata Concezione, riferita a Maria Santissima, risale alll'800 ed è compiuta da Pio lX l'8 dicembre 1854. Un ulteriore impulso è dato dalle apparizioni della Madonna di Lourdes a Bernadette Soubirous, dove la bella Signora si autopresenta: 'Io sono l'Immacolata Concezione'. Già verso il 1600, grazie alla credenza popolare, l'Immacolata Concezione è divenuto un fatto universale e profondamente radicato.Nel XVlll secolo vengono anche costituite varie confraternite ad onore di Maria Immacolata. Il culto a Maria senza macchia si diffonde poi dappertutto e nel 1708 Clemente Xl la rende festa di precetto per la Chiesa Universale. Dio a nessuna altra persona diede il privilegio di nascere senza peccato originale.La potenza salvifica di Cristo è incomparabile: Egli è ugualmente Redentore di Maria e di noi, la Madonna per preservazione e di noi per liberazione.In modo chiaro Pio IX nel 1854 pronuncia la formula della solenne definizione del dogma dell'Immacolata Concezione: 'Dichiariamo, pronunciamo e definiamo che la dottrina, la quale ritiene che la Beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua Concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio onnipotente e in vista dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore del genere umano sia stata preservata immune da ogni macchia di colpa originale, è rivelata da Dio e perciò da credersi fermamente costantemente da tutti i fedeli... L'Immacolata proclama nella gioia che Dio è il suo Salvatore che l'ha redenta con amore preventivo: la sua esperienza ci introduce nella cultura del prevenire piuttosto che curare... Perciò Maria Immacolata diviene per i cristiani un Modello che non scoraggia ma spinge a realizzare nella docilità allo Spirito Santo quell'idea di intima comunione Trinitaria ed ecclesiale che risponde al disegno divino di Salvezza'.Buon onomastico a tutte le lettrici che si chiamano Immacolata e Concetta.