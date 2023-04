Il martirio di San Leonida di Alessandria

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Leonida nacque nel ll secolo ad Alessandria di Egitto. Divenne padre di sette figli; il maggiore, Origene, fu uno degli scrittori più fervorosi e più noti. Nel 204, quando ripresero in Egitto le persecuzioni Cristiane, il governatore Leto arrestò molti anacoreti che vivevano nel deserto della Tebaide.Anche il giovane Origene desiderò morire martire; soltanto la madre gli impedì di presentarsi, per proclamarsi Cristiano, davanti al governatore. Leonida fu invece incarcerato, poiché davanti a Leto confermò la sua gioia di essere Cattolico. Durante la prigionia, Origene, fece pervenire una lettera al padre nella quale lo invitava a rimanere saldo nella fede.La lettera riempì di gioia Leonida e lo aiutò a non turbarsi, per la famiglia, e con coraggio affrontò il martirio. Dopo la sua morte vennero confiscati tutti i beni della vedova e i 7 figli furono aiutati e mantenuti da una signora di Alessandria. Origene, orgoglioso di essere figlio di un Martire, divenne uno scrittore così importante e celebre da legare il nome del Padre al proprio. Il Santo infatti viene ancora oggi distinto comunemente con il nome Leonida e con l'attributo di 'Padre di Origene'.Buon onomastico a chi si chiama Leonida.