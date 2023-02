Il martirio di San Policarpo

Policarpo ricevette a Smirne il vescovo Ignazio di Antiochia, in viaggio verso Roma. I due rimasero legati da un sincero affetto e lo stesso Ignazio lodò la pietà dell'amico. Policarpo, discepolo degli Apostoli, era considerato dal popolo il Maestro d'Asia, il Padre dei cristiani e il distruttore degli dei pagani.Il Santo fu martirizzato a Smirne durante una persecuzione, essendo proconsole Stazio Quadrato.Policarpo fu bruciato vivo, quindi finito con un colpo di pugnale. Secondo i costumi pagani le spoglie vennero bruciate e i cristiani di Smirne ne raccolsero le ossa.Dal Martire Policarpo è giunta fino ai giorni nostri una lettera indirizzata ai Filippesi in cui esorta alla fedeltà, alla vera fede e alla pratica della vita Cristiana, per imitare Gesù Cristo e gli Apostoli; la sua lettera inoltre abbonda di citazioni prese dalla prima lettera di San Pietro.

