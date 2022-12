Il Santo Re Davide e la discendenza divina

Oggi 29 dicembre si festeggia il Santo Re Davide. La storia di Davide inizia quando Samuele lo consacrò Re pur essendo un ragazzino, l'ottavo figlio della famiglia di Iesse che era un pastore della tribù di Giuda. L'indimenticabile duello con l'eroe dei filistei Golia, vinto dal giovanetto con la fionda segna la prima fase della vita di Davide: Egli eredità il regno di Giuda.Davide ebbe anche miserie e crisi morali e politiche. Con il delitto che lo lega a Betsabea moglie di un suo ufficiale, Uria, si leva la voce del profeta Natan che punta l'indice contro Davide, denunciando i misfatti.Davide rivela una umanità fragile e delicata però riconosce le sue miserie.Espiata la colpa sposa Betsaida e genera con lei Salomone il futuro erede al trono.Il Re Davide è Profeta, musicista e poeta: è lui l'autore dei Salmi che si trovano nella Bibbia.La sua vita sarà però pervasa da sciagure: i suoi figli e i suoi sudditi lo tradiranno.Santificato dal dolore i Salmi della sua sofferenza diventano profezie della Passione di Cristo.La discendenza di Davide con le sue generazioni sarà il campo privilegiato in cui Dio agirà e si rivelerà. Dopo tanti discendenti imperfetti sboccerà un 'Figlio di Davide' Perfetto.Davide sarà accolto nella assemblea dei Santi e molti episodi della sua vita, anche se non sempre esemplari, saranno riletti in chiave simbolica come anticipazione della salvezza che porterà Gesù:- La vittoria su Golia sarà segno di quella di Cristo sul male.- Betsabea diverrà l'immagine della Chiesa- La Giovinezza iniziale di Davide diverrà modello della debolezza umana fortificata dalla fede.- il Davide poeta e cantore per grazia divina, sarà ispirato e i suoi Salmi diverranno Parola di Dio.Davide morirà dopo 40 anni di regno.La sua gloria autentica sarà però quella di essere legato a Cristo: 'Nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, figlio di Dio secondo lo Spirito'.Buon onomastico a chi si chiama Davide.