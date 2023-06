Josemaria Escrivà: la santità nel lavoro, in mezzo al mondo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Più tardi alcuni sacerdoti dell'Opus Dei furono incardinati e condivisero la spiritualità e l'ascetica dell'Opus Dei nelle loro diocesi. Il Santo nel 1946 si trasferì a Roma dove rimase fino alla fine della sua vita. Dalla capitale stimolò la diffusione dell'Opera in tutto il mondo. Il compito dell'Opus Dei era quello di dare una solida formazione dottrinale, ascetica e apostolica.Josemaria morì il 26 giugno 1975; alla sua morte l'Opus Dei contava più di sessantamila membri, di 80 nazionalità. Nella Chiesa si aprì, pertanto, una nuova via volta a promuovere, fra le persone di ogni ceto, la ricerca della Santità attraverso l'apostolato e il lavoro, in mezzo al mondo. Giovanni Paolo ll nel 1982 riconobbe nell'Opus Dei una istituzione della Chiesa volta a promuovere tra i cristiani di tutte le condizioni sociali una vita coerente con la fede.L'Opus Dei pone l'accento sulla santificazione attraverso le cose ordinarie: il lavoro, la cultura, la vita famigliare. Il 6 ottobre 2002 Josemaria Escrivà de Balaguer è stato canonizzato dal Papa Giovanni Paolo ll, in piazza San Pietro, alla presenza di oltre 300.000 fedeli provenienti da ogni continente.Buon onomastico a chi si chiama Giuseppe Maria.