Nei secoli seguenti si sentì la necessità di cambiare la regola Carmelitata e la si rese più eremitica e contemplativa a ciò contribuirono, in modo determinante, Santa Teresa e San Giovanni della Croce.I due Santi, nel 1593, costituirono i 'Carmelitani Scalzi' e ad essi si affiancarano le Carmelitane. Una devozione caratteristica dell'Ordine è quella dello scapolare alla quale si aggiunge un amore immenso per Maria. I Carmelitani scelgono di seguire la vita verginale di Maria: la figura della Madonna appare modello perfetto dell'alleanza d'amore tra Dio e la Chiesa.I componenti dell'ordine vivono nella convinzione che la contemplazione verso Maria conduca a Dio.Non si prevedono pratiche particolari, ma la Mamma di Gesù è un riferimento continuo che porta all'amore verso Gesù e verso il prossimo.Il monte Carmelo deve essere percepito come simbolo della presenza di Maria nella vita spirituale.La colletta liturgica, nella memoria della Beata Vergine del Carmine, prega il Padre perché faccia giungere i fedeli 'felici alla santa montagna, Cristo Gesù'. Gesù e Maria benedicono 'Il Monte Carmelo' che viene santificato anche con la discesa dello Spirito Santo.Una bellissima festa della Beata Vergine del Carmelo a tutti i lettori della Pressa.