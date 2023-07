Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A 25 anni conosce una crisi spirituale, ma la grazia del Signore lo tocca sulla strada di San Rotondo e Manfredonia. Camillo entra nel noviziato di Triento (Campobasso). A causa di una piaga al piede, conseguenza di una ferita, deve lasciare il convento. Camillo si reca all'ospedale di San Giacomo ed è testimone dell'abbandono in cui versano gli ammalati. Il Santo nel 1582 forma un gruppo di infermieri che si occupano dei malati.La prima idea si evolve poi fino all'istituzione, da parte di Camillo, di una compagnia religiosa conforme alle norme canoniche.Con l'approvazione del Papa Sisto V nasce così la 'Congregazione dei Ministri degli Infermi'; Gregorio XlV nel 1591 la eleva allo statuto di ordine religioso. L'opera di Camillo si espande anche fuori dalla città di Roma in molte città italiane. I confratelli Camilliani si recano anche in Ungheria al seguito degli eserciti impegnati nella guerra. Si costituisce pertanto il primo nucleo di sanità militare organizzato. Oltre ai Ministri degli infermi, Camillo ispira e guida anche le 'Ministre degli Infermi', 'le Figlie di San Camillo' e 'l'istituto Secolare Missionarie degli Infermi'.Camillo De Lellis muore a Roma mel 1614. È canonizzato da Benedetto XlV nel 1746. Nel 1886 Leone Xll lo proclama, assieme a San Giovanni di Dio, Patrono degli ammalati e degli ospedali. San Camillo è anche Patrono dell'Abruzzo.Buon onomastico a chi si chiama Camillo.