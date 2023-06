Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La festa della Trinità ricorda il più grande mistero della religione cristiana: 'un Dio in tre persone uguali e distinte'. Questa festa fu istituita nei primi secoli del Medio Evo per opera dei monaci. Celebrata nei monasteri si estese alle singole diocesi e poi all'intera Chiesa Romana per opera di Papa Giovanni XXll, che nel 1314 la dichiarava festa universale, fissandola la prima domenica dopo Pentecoste.La preghiera più usata da ogni Cristiano è 'Il segno della Croce', che si effettua all'inizio di ogni altra invocazione. La Santa Messa, che è la preghiera comunitaria per eccellenza è un continuo succedersi di invocazioni alla Santissima Trinità. Così tutti i Sacramenti portano la medesima invocazione alla Trinità e ogni Benedizione, dei presbiteri, viene effettuata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.La liturgia quindi è piena del Nome della Santissima Trinità per far vivere nelle menti dei fedeli questo mistero e di far riconoscere in essi i sentimenti di una profonda adorazione e di un umile riconoscimento per le Tre Persone:Verso il Padre come principio di tutto ciò che è.Verso il Figlio incarnatosi e morto in Croce.Verso lo Spirito Santo, come amore eterno del Padre e del Figlio dai quali Procede.Buon festa della Santissima Trinità a tutti i lettori della 'Pressa'.