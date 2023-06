Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nel 1829 fondò, con l'aiuto di Caterina Podestà, 'Le figlie di Maria Santissima dell'Orto'. Nel 1835, la congregazione, affrontò l'epidemia di colera che si era sviluppata in Piemonte e Liguria. Le suore, per la loro attività, divennero popolari, e la gente incominciò a chiamarle affettuosamente 'Gianelline'. Nel 1838, Antonio Maria, venne nominato Vescovo di Bobbio (Piacenza); lavorò nella diocesi come un monaco: predicò dappertutto e si adoperò continuamente per i suoi fedeli.Nonostante i suoi impegni in diocesi, il Vescovo Gianelli, non dimenticò 'Le figlie di Maria Santissima dell'Orto' e ne completò la Regola. Le 'Gianelline' allargarono la loro attività e nel 1856 si impiantarono anche in America Latina. Il fondatore non fece in tempo a vedere i successi della sua congregazione; si ammalò e morì nel 1846, durante un soggiorno a Piacenza. Antonio Maria Gianelli fu beatificato nel 1925 da Pio Xl e venne fatto Santo da Pio Xll nel 1951. Il suo corpo riposa ora a Bobbio, nella Basilica di San Colombano.Buon onomastico a chi si chiama Antonio.