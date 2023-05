Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'Ascensione di Gesù è la sua definitiva salita in Cielo ed è l'ultimo episodio della sua presenza terrena.Dopo la Risurrezione, il Salvatore, rimase 40 giorni in terra e si mostrò ripetutamente agli Apostoli.Li consolò e li istruì intorno al regno di Dio.Gesù ebbe fiducia negli Apostoli al punto di dare loro il potere di perdonare i peccati; comando' loro di annunciare il Vangelo e di amministrare i Sacramenti.Terminata la sua istruzione si incamminò al monte dell'Ascensione, salutò la Madre e le pie donne, e benedicendo Apostoli e Discepoli salì al Cielo.Una nube poi lo sottrasse al loro sguardo e due uomini in bianche vesti si presentarono e dissero: 'Uomini di Galilea, perchè state guardando in Cielo? Questo Gesù, che è stato tra voi tornerà allo stesso modo in cui l'avete visto in Cielo'.