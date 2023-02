Le Sacre Ceneri e l'inizio della Quaresima

Il mercoledì delle Ceneri e il giorno nel quale ha inizio la Quaresima, il periodo di 40 giorni che precedono la Pasqua. La Chiesa cattolica invita i fedeli ad un cammino di penitenza, di preghiera, di carità. Momento caratteristico della liturgia del Mercoledì delle Ceneri è lo spargimento, da parte del celebrante, di un pizzico di cenere benedetta nel capo dei fedeli.Si accompagna tale rito con le parole 'Convertitevi e credete al Vangelo'. È consuetudine che le Ceneri utilizzate si ricavino dalla bruciatura dei rametti di ulivo benedetti in occasione della Domenica delle Palme, dell'anno precedente. Altro aspetto caratteristico della liturgia che ha inizio il mercoledì delle Ceneri è l'uso del colore viola per i paramenti sacri nonché il fatto che per tutto il periodo quaresimale non si canta l'alleluia e non si recita il Gloria.Buona Quaresima a tutti i lettori e le lettrici.