Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Quando Lorenzo celebra la messa, lo si vede rivivere il sacrificio della croce rinnovato dell'altare. I papi gli affidano continue missioni diplomatiche: per tre anni, frate Lorenzo, rappresenta la Santa Sede in Baviera. I Napoletani poi lo vogliono loro ambasciatore presso Filippo lll di Spagna. Appunto in questa missione lo coglie la morte nel 1619 a Lisbona. Immediatamente inizia il suo culto e la sua fama di santità. La causa della sua canonizzazione si concluderà ad opera di Leone Xlll nel 1881.Frate Lorenzo da Brindisi è principalmente uno studioso e di lui rimangono numerosi scritti.Giovanni XXlll lo proclamerà dottore della Chiesa. Buon onomastico a chi si chiama Lorenzo.