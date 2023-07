Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Qui si dedicò alla preghiera e al digiuno e compose il libro degli 'Esercizi Spirituali', che per molti fu fu una scuola di perfezione Cristiana.Fermo nel proposito di servire unicamente Dio, Ignazio andò a visitare la Terrasanta dov'era vissuto Gesù. Di ritorno si stabilì a Barcellona e intraprese lo studio del latino che gli permise poi di dedicarsi alla filosofia e alla Teologia.Loyola si recò poi a Parigi dove con alcuni amici fondò la 'Compagnia di Gesù'. Emise i voti religiosi con i compagni e l'Ordine fu approvato dal Papa. L'istituto, nel corso dei secoli fiorì ovunque: in Europa, Asia, e America Latina. Ignazio fu eletto superiore generale della 'Compagnia': amato da tutti divenne anche un grande Mistico.Con la 'Compagnia di Gesù' Loyola mandava missionari, difendeva la verità cattolica contro l'eresia protestante e promuoveva il rinnovamento della Pietà fra i fedeli.Il Santo istituì anche scuole gratuite per l'educazione culturale e cristiana dei giovani.Promesse poi la riforma del clero e le missioni popolari; voleva che i Gesuiti insegnassero a tutti la Verità Cristiana.Ignazio morì, dopo una breve malattia il 31 luglio 1556.Il Santo è Patrono dei militari e il suo nome, dal greco, significa 'Figlio'.Buon onomastico a chi si chiama Ignazio.