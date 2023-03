L'Ordine dei Carmelitani e il Beato Bertoldo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Bertoldo nacque nel Xll secolo a Limoges (Francia). Il Beato in origine era un cavaliere, come crociato si recò in Terrasanta e rimase in Antiochia per difenderla dagli attacchi dei Saraceni. Durante questo periodo conobbe un santo mendicante e si avvicinò al mondo dei poveri e ancor più a Dio.Bertoldo pensò di deporre le armi per essere ammesso in una comunità di fratelli che professavano la fede sul Monte Carmelo.Bertoldo nel 1188 venne eletto Priore istruendo alla devozione della Madre di Dio e del Profeta Elia. Il Beato edificò anche una piccola Cappella dedicata alla Beata Vergine del Monte Carmelo. A tutt'oggi l'Ordine dei Carmelitani conferma le proprie radici provenienti da quel piccolo gruppo. Bertoldo guidò per 45 anni la comunità è rimase fino alla sua morte che avvenne nel 1195. Il Beato manifestò sempre un culto particolare per la Beatissima Madre di Dio e invocava, con fiducia, la sua intercessione per la protezione dei Carmelitani: era preoccupato per il futuro dei cristiani in Terrasanta, sempre in lotta fra di loro e divisi.Buon onomastico a chi si chiama Bertoldo.