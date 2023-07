Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Oggi la Santa viene propriamente riconosciuta in una donna di Magdala che si unisce a un gruppo di altre pie donne (Cleofa, Susanna, Giovanna ed altre), che seguono, servizievoli, Gesù nel corso della sua vita pubblica.Queste generose discepole stanno accanto al Maestro fino al Calvario e poi fino al sepolcro. Sono anche le prime ad incontrare il Signore Risorto e Maria di Magdala merita di vederlo per prima. Nell'incontro con il Risorto, dopo essere stata chiamata per nome, cade ai piedi di Gesù, dopo un momento di smarrimento, lo riconosce come suo Maestro. Il Salvatore poi addita a Maria la sua vera missione: 'Va dai miei fratelli'.La Santa, modello di una vita consacrata a Dio, crede nella sua Resurrezione e piena di gioia si avvia a dare l'annuncio, della lieta notizia, agli Apostoli.Buon onomastico a chi si chiama Maria Maddalena o Marilena.