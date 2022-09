Rosalia, la santa della processione di Palermo

Il 4 settembre si festeggia Santa Rosalia. Rosalia visse a Palermo nel Xll secolo quando il Regno di Sicilia era governato da Guglielmo l. Fu un periodo in cui lo splendore economico venne accompagnato da una profonda spiritualità cristiana. Non si hanno notizie sulla famiglia di Santa Rosalia.Secondo una tradizione orale, giunse a Palermo come ancella della Regina Margherita moglie di Guglielmo I. La Santa abbandonò poi le umane comodità per una vita da eremita fatta di contemplazione e solitudine.Santa Rosalia fu probabilmente monaca Basiliana e per lo più fu eremita sul monte Pellegrino a Palermo dove esisteva un Santuario rupestre. Proprio sul monte Pellegrino morì il 4 settembre 1160. Si racconta che nel 1624, mentre a Palermo infuriava la peste, Rosalia apparve in sogno a un cacciatore. A lui indicò la via per ritrovare le sue reliquie e gli chiese di portarle in processione per la città.Il suo desiderio venne esaudito.Dove passava il corpo di Santa Rosalia, i malati guarivano e in pochi giorni la città venne purificata.Da allora a Palermo la processione si ripete tutti gli anni. Rosalia fu inserita nel Martirologio Romano nel 1630 da Papa Urbano Vlll. Buon onomastico a tutte le le lettrici che si chiamano Rosalia.