Giovanni Fidanza nacque presso Bagnoregio (Viterbo) nel 1221; pare che il nome Bonaventura lo assunse ancora prima di entrare nell'Ordine Francescano. Si dedicò agli studi teologici che terminarono nel 1253. Più tardi fu eletto Ministro Generale dei frati Minori; tentò di riorganizzare l'ordine che era ancora legato a regole radicali. Bonaventura riuscì, con molta difficoltà, a modernizzare la vita spirituale dei frati, mitigando le regole così da renderle più adatte alla società del tempo. Ciò però gli valse il risentimento degli ambienti rigoristi; il Santo apparve un persecutore degli autentici figli di San Francesco.Bonaventura scrisse molte opere; il più alto dei suoi messaggi è descritto nel suo capolavoro di Mistica, 'Itinerarium Mentis Ideum'. In questo testo San Bonaventura così afferma: 'La Filosofia, la Teologia e la mistica sono in grado di salire fino alla verità solo con l'aiuto della preghiera e con con l'aiuto della grazia di Dio'.La spiritualità di San Bonaventura, inoltre, fu aiutata da una ispirazione platonica e agostiniana profonda, ma non esente da un vivo interesse per le innovazioni: era amico del Domenicano Tommaso D'Aquino. Nel 1273 il Santo fu nominato Cardinale, abbandonò la guida dell'Ordine, si dedicò alla preparazione dei lavori del Concilio di Lione voluto da Gregorio X, con la prospettiva della riforma della Chiesa.Morì il 15 luglio 1274 e venne sepolto nella chiesa francescana di Lione. Nel 1434 i suoi resti vennero traslati in una nuova chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi. Bonaventura venne canonizzato nel 1482 ad opera di Sisto lV. Nel 1588 venne dichiarato dottore della Chiesa da Papa Sisto V. Il suo nome significa 'Buona fortuna' (dal latino). San Bonaventura da Bagnoregio è protettore dei fattorini e dei teologi; buon onomastico a chi si chiama come lui.