San Bonifacio IV, il papa della crisi della cristianità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Bonifacio lV, abruzzese di origine, figlio di un medico, si fece Monaco Benedettino. Dal 590 al 604 fu collaboratore di Gregorio Magno, nel soccorrere Roma affamata da anni da cattivi raccolti e decimata da pandemie.In modo inaspettato, morto Bonifacio lll, dopo solo 9 mesi di pontificato, fu chiamato a guidare la Chiesa. L'imperatore Foca donò, a Bonifacio lV, il tempio dedicato alla dea Cibele, più noto con il nome di Pantheon: il Papa lo salvò dalla rovina facendone un tempio Cristiano. A Bonifacio lV si deve anche l'istituzione della festa di Ognisanti e stabilì, che il primo novembre, fosse festa di precetto.Nel suo pontificato dovette fronteggiare situazioni difficili: contrasti tra Monaci e Vescovi e dissensi tra cristiani sulla liturgia. In un Concilio che si tenne nel 608, il Santo Papa affrontò i problemi anche attraverso il Vescovo di Londra, Mellito, coinvolto nelle dispute.L'Italia di quell'epoca, divisa e spartita tra Longobardi e impero d'Oriente, passò un periodo duro di crisi.Dopo un susseguirsi di imperatori arrivo un pericolo mortale dalla Persia. L'esercito persiano del re Cosroe sferrò un attacco generale, occupando Siria e Libano, dilagando in Palestina e entrando a Gerusalemme. Bonifacio lV continuò a vivere in preghiera e penitenza come un Monaco e morì nel momento di maggior pericoli per la Cristianità Orientale. Sarà poi canonizzato alla fine del 1200 da Bonifacio Vlll. Buon onomastico a chi si chiama Bonifacio.