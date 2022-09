San Cleofa, il discepolo di Emmaus

Oggi, 25 settembre, si festeggia San Cleofa.San Cleofa, marito di Maria di Cleofa e forse fratello di San Giuseppe era padre di Giacomo il Minore.Cleofa è uno dei due discepoli che furono tra i primi a rivedere Gesù Risorto durante il loro viaggio da Gerusalemme al villaggio di Emmaus.Come riferisce Luca nel suo Vangelo, durante questo viaggio Gesù cammina con loro come un amico. Spiega ai due discepoli le scritture e ascolta le loro esitazioni e i loro dispiaceri per la morte del Messia.Durante il viaggio Gesù non si fa conoscere, ma i due discepoli mostrano apertura nei confronti dello straniero e, quando si fa sera, lo invitano a cenare con loro.Il riconoscimento di Gesù, da parte di Cleofa e del suo compagno, avviene durante la cena 'allo spezzar del pane' che simboleggia l'Eucarestia.L'incontro con Gesù trasforma la tristezza che provano i discepoli in gioia. Cleofa e l'altro discepolo, che rappresenta ognuno di noi, immediatamente fanno ritorno a Gerusalemme per condividere la loro esperienza con gli altri compagni.Di Cleofa non si hanno altre informazioni sicure. Secondo a tradizione venne trucidato da coloro che lo odiavano perché predicava la Resurrezione di Cristo.