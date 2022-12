San Damaso, il Papa subito santo

Oggi 11 dicembre si festeggia San Damaso.San Damaso fu Papa dal 306 al 384, nacque a Roma nel 305; Chierico addetto all'amministrazione centrale della Chiesa romana poi Diacono e per qualche tempo compagno di esilio di Papa Liberio: Damaso fu chiamato a succedergli all'età di 60 anni.Pur dovendo contrastare una parte ostile nella Chiesa, Papa Damaso seppe essere uomo di governo e mostrarsi degno Pastore universale.Anche l'Oriente si rivolse a Roma stanco di tante lotte ereticali. Nel 381 il Santo Papa convocò un grande Concilio a Costantinopoli nel quale furono condannati i tre errori capitali del tempo: l'arianesimo, l'apollinarismo, il macedonianismo. Altro merito di Damaso fu quello di rivedere, assieme a San Girolamo, la versione latina del Nuovo Testamento. Con la pubblicazione della Bibbia rinnovata, la Chiesa nel 374 la definiva divinamente ispirata.Papa Damaso incentivò inoltre il culto alla memoria dei Martiri: riconosceva in essi eroici esempi e fu il poeta delle Catacombe.Le tombe dei Santi Martiri furono infatti ornate di iscrizioni poetiche da lui dettate e scritte in bellissimi caratteri, poi chiamati 'damasiani'. Papa San Damaso fu pure un assertore del celibato ecclesiastico, della verginità e dell'ascetismo. Il Santo si adoperò anche alla costruzione della Basilica di San Lorenzo poi detta 'in Damaso'; prosciugò le acque che scorrevano nel sottosuolo del Colle Vaticano che danneggiavano i sepolcri dei Pontefici e dei Martiri. Tali acque le convogliò verso il nuovo battistero di San Pietro da lui edificato.Papa Damaso morì a 80 anni, dopo 17 anni di pontificato, e subito fu onorato come Santo.È sepolto nella Basilica di San Lorenzo in DamasoBuon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Damaso.