San Daniele Comboni, l'apostolo dell'Africa

Oggi 10 ottobre, si festeggia San Daniele Comboni.Daniele nacque il 15 marzo 1831 a Limone sul Garda e nel 1854 diventa sacerdote e consacra la sua vita all'Apostolato dell'Africa Centrale.L'8 settembre 1857 partì per l'Africa ma due anni dopo tornò in Italia per curarsi dalla malaria.Nel 1864 elaborò un 'Piano per la rigenerazione dell'Africa' e compì un percorso di animazione missionaria in Europa per trovare i finanziamenti necessari per far partire il suo progetto africano.Nel 1867 fondò i 'Missionari Comboniani di Gesù' e nel 1872 un istituto di suore che chiamerà 'Pie Madri della Nigrizia'; anno in cui Papa Pio lX decise di affidare a Daniele la missione in Africa Centrale.La sua opera missionaria fu caratterizzata da lotte contro i potentati locali, contro la schiavitù e la tratta degli esseri umani.I Camboniani iniziano l'opera di 'rigenerazione' da parte degli africani: accanto alle maestre locali si formarono famiglie di cristiani autoctoni in grado di trasmettere la Fede.Si consolidarono anche comunità cristiane nei vari mestieri e nell'agricoltura dimostrandosi autosufficienti. Il 2 ottobre 1881 dopo aver amministrato 14 battesimi, Daniele Comboni, avvertì una febbre alta e il 9 ottobre capì che era arrivata la sua ora e chiese i Sacramenti.Le sue ultime parole furono di incoraggiamento per i suoi missionari perché perseverassero nella loro vocazione.San Daniele Comboni morì il 10 settembre 1881 e, annunciata la sua morte gente di ogni razza venne a rendere omaggio a 'L'apostolo dell'Africa'.Daniele Comboni viene canonizzato il 5 ottobre 2003 dal Papa Giovanni Paolo ll.Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Daniele.