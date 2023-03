San Davide di Menevia, la santità nel fare piccole cose

San Davide è Patrono del Galles ed è anche uno dei Santi britannici più popolari.Il Santo è probabile che sia nato intorno al 520 e fu istruito a Menevia: egli crebbe pieno di grazia e imparò i Salmi e l'Ufficio Divino. Davide venne ordinato prete, dopodiché passò diversi anni studiando sotto la guida del gallese San Paolino.La biografia del Santo afferma che egli fondò 12 monasteri in luoghi diversi tra i quali proprio uno a Menevia dove si stabilì definitivamente e costruì la sua Abbazia più importante.La comunità di Davide viveva in modo austero: ogni membro doveva dedicarsi a un duro lavoro manuale e non poteva parlare con i confratelli se non per stretta necessità. I monaci inoltre vivevano di pane e verdure e bevevano solo acqua.Ciò valse a San Davide il soprannome di Acquaticus o uomo d'acqua e dopo la sua morte il Patronato dei Vegetariani.Nella sua vita egli fece anche opera di evangelizzazione presso i Bretoni e debellò i resti del Paganesimo difendendo strenuamente l'ortodossia contro le aberrazioni pelagiane. San Davide fu un grande esempio per il suo tempo e continuò a governare i suoi monasteri anche in età molto avanzata. La morte lo colse nel monastero di Menevia e le sue ultime parole furono: 'Siate felici fratelli e sorelle. Abbiate fede e continuate a fare le piccole cose che avete sentito e visto da me'.A partire dal Medio Evo la devozione per San Davide era ben diffusa anche al Sud e al centro dell'Inghilterra, anche se rimane molto popolare nel suo paese di origine dove gli sono state dedicate più di 50 chiese.Nelle opere d'arte San Davide è rappresentato in piedi su un monte con una colomba in spalla - allusione alla leggenda - secondo la quale, mentre parlava in un sinodo, una colomba bianca si sarebbe posata sulla sua spalla e il terreno si sarebbe innalzato per permettere a tutta l'assemblea di udire la sua voce.Buon onomastico a chi si chiama Davide.