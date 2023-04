San Galdino, vescovo di Milano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nel 1165 Galdino venne eletto Cardinale e seguì il Papa nei suoi spostamenti: nel 1166 si trovò appunto a fianco di Alessandro lll con Oberto a Benevento. Con la morte, dell'Acivescovo di Milano, Oberto, il Papa nominò Galdino suo successore.Milano era distrutta e in rovina a causa delle sommosse di Federico e nel 1167 incominciò la sua ricostruzione.In seguito il nuovo Vescovo riorganizzò la Chiesa in Lombardia, confermando la sua fedeltà ad Alessandro lll. Galdino pianificò anche il soccorso ai poveri e aiutò i carcerati.Il Vescovo rimise in piedi le strutture principali e restaurò la Cattedrale; fu aiutato in questo compito da donne milanesi che donarono i pochi gioielli salvati dai saccheggi del Barbarossa.Galdino ricominciò anche a insegnare le preghiere e a pretendere il canto degno di Dio e del suo popolo. Il responsabile della diocesi di Milano si dedicò inoltre alla predicazione senza stancarsi; proprio dal pulpito della chiesa di Santa Tecla morì dopo un Sermone. Lo stesso Alessandro lll lo proclamò Santo. Il Manzoni darà poi il suo nome al loquace frate questante dei 'Promessi Sposi'; molto probabilmente, lo fece in memoria del pane per i poveri che per molto tempo si chiamò appunto 'pane di San Galdino'. Buon onomastico a chi si chiama Galdino.