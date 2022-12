San Gaspare del Bufalo, la conversione dei briganti

Oggi, 28 dicembre, si festeggia San Gaspare del Bufalo. Gaspare nacque a Roma nel 1786, a 24 anni, giovane prete, rifiutò di giurare fedeltà all'imperatore Napoleone e per questo scontò 4 anni di confino in Emilia e in Corsica. Caduto Napoleone, Gaspare, tornò a Roma e predicò nei luoghi dove si conduceva vita di malaffare: molti alle parole del Santo cambiavano vita e comportamento.Gaspare del Bufalo fondò un gruppo di preti, votati alla evangelizzazione, col nome di 'Missionari del Preziosissimo Sangue', già nel 1814 aprì la prima casa a Gubbio in un antico monastero.I missionari raggiungevano ogni paese, villaggio e casa portando speranza anche ai peggiori briganti.Don Gaspare riuscì a salvare un intero paese laziale (Sannino) noto per molti suoi abitanti malavitosi.L'esempio e la predicazione dei Missionari ottennero ottimi risultati dove truppe e gendarmi fallivano con le loro rappresaglie.L'atteggiamento di Gaspare è dei suoi sacerdoti non piacque alla polizia: disturbava che dei predicatori armati solo del Crocefisso convincessero alla resa e alla conversione ogni malfattore.La gente di Roma e del Lazio però apprezzava l'operato dei 'Missionari del Preziosissimo Sangue' perché restituiva tranquillità senza violenze.Gaspare accompagnava il suo ministero con prodigi: possedeva il dono dell'obiquità e si trovava contemporaneamente in due posti diversi per predicare e confessare. Don Gaspare del Bufalo morì a Roma a 51 anni e venne sepolto nella chiesa di Santa Maria in Trivio. Pio X lo proclamerà Beato nel 1904 e 50 anni dopo Pio Xll lo innalzerà tra i Santi.Buon onomastico ai lettori che si chiamano Gaspare.