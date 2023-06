Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Gaspare nacque a Verona nel 1777, fin da studente vide le cose mutare di continuo. La sua Verona passò dal dominio veneziano a quello francese e poi a quello austriaco. Il Santo ebbe come direttore spirituale un testimone diretto di questo travaglio: Padre Luigi Fortis, gesuita. Gaspare non si avviò alla carriera notarile, impiego tradizionale della sua famiglia. Entrò invece in seminario nel 1795, a 18 anni e a 23 fu ordinato sacerdote.Per molto tempo si dedicò alla cura della sua parrocchia a Verona: si prodigò per i concittadini curando le piaghe lasciate dalla guerra. Gaspare raccolse, inoltre, ragazzi e giovani nel suo oratorio che sorse col nome di 'Coorte Mariana' e fondò una scuola gratuita. Bertoni fu, altresì, un eccezionale formatore di sacerdoti, sia come Padre Spirituale in seminario, sia come maestro negli incontri o nelle conferenze.Anche ammalato e costretto nel suo letto per 20 anni, la sofferenza e continui interventi chirurgici, non gli impedirono di pensare agli altri con la parola e con l'esempio. Bel 1816 riuscì a fondare i 'Missionari Apostolici' detti ' Stimmatini' poiché avevano come sede la chiesa delle Stimmate'. La forza dei Missionari di Gaspare è ancora viva in Italia e nel mondo dove c'è urgenza di curare la gioventù. Nell'800 ebbe molto valore la presenza degli Stimmatini accanto ai Missionari africani di Comboni.Alla sua morte, che avvenne nel 1853, Gaspare Luigi Bertoni fu sepolto nella chiesa delle Stimmate.Il primo ottobre 1989 Giovanni Paolo ll lo proclamò Santo.Buon onomastico a chi si chiama Gaspare.