San Giacomo, protettore dei pellegrini e dei viaggiatori

Una pagina evangelica, che vede protagonisti i due figli di Zebedeo, è quella della richiesta di poter sedere uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù, allorché sarà riconosciuto Re d'Israele.Nella richiesta dei due si avverte una forte presenza di presunzione. Gesù non condanna il loro desiderio, ma ricorda loro che è donando la vita al servizio dei fratelli che si partecipa, con un ruolo importante, alla costruzione del Suo Regno. La richiesta, di Giacomo e di Giovanni, provoca una stizzita reazione da parte degli altri Apostoli. Gesù allora chiama a sé tutti i 12 e ricorda loro: 'Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti'.Giacomo sarà proprio il primo a versare il sangue per testimoniare la sua fede e il suo amore per Dio e per il prossimo. La figura di Giacomo appare anche in tre episodi evangelici importanti: nella resurrezione della figlia di Giairo, nella Trasfigurazione e nella sofferta preghiera di Gesù nel Getsemani. Giacomo vive inoltre, con il gruppo degli Apostoli, l'esperienza degli incontri con il Risorto e l'effusione dello Spirito Santo a Pentecoste. Giacomo muore, martirizzato per opera di Erode Agrippa, presumibilmente tra il 42 e il 44 d.C.Una tradizione spagnola parla della presenza del corpo dell'Apostolo Giacomo nella città di Compostela. Proprio a Santiago di Compostela verrà eretta la celebre Cattedrale, meta di molti pellegrinaggi, in suo onore. San Giacomo è protettore dei pellegrini e dei viaggiatori, della Spagna e di Santiago. Buon onomastico a chi si chiama Giacomo.