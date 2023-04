San Giorgio che sconfisse il drago

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Subì vari tormenti e poi gettato in carcere, dove gli apparve Gesù. Il martiro avvenne nel 251 a Lydda, con la decapitazione. Le gesta del martirio di Giorgio furono celebrate con biografie romanzate. Ricchissima anche l'iconografia, legata soprattutto alla rappresentazione della leggenda del cavaliere vincitore del drago. All'epoca delle crociate il culto di San Giorgio ebbe un notevole incremento; dai crociati fu proclamato patrono della cavalleria.Al tempo di Enrico V, l'arcivescovo di Canterbury, prescriveva per la festa del Santo la stessa sollenità del Natale.Ancora oggi gli Anglicani hanno conservato il nome del Martire nel loro calendario e la Croce rossa di San Giorgio figura tuttora nella bandiera inglese. Il Santo riscosse inoltre tanta venerazione un po' ovunque e innumerevoli sono le chiese a lui dedicate. Anche in Italia, San Giorgio, è molto venerato: specialmente a Roma, a Ravenna e a Ferrara dove fu eletto patrono della città. L'antica usanza di rappresentare San Giorgio, mentre con la lancia uccide il drago, non è che un simbolo della sua potente protezione contro le tentazioni del demonio.Buon onomastico a chi si chiama Giorgio.