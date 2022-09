San Giovanni Crisostomo, patrono degli esiliati

Il 13 settembre si festeggia San Giovanni Crisostomo.

Giovanni nacque ad Antiochia nel 350, studiò retorica e filosofia ottenendo progressi e lo stesso suo insegnante ne rimase meravigliato.

Il vescovo di Antiochia, conoscendo le rare qualità di Crisostomo, lo ordinò sacerdote nel 386 e gli affidò la predicazione.

Spiegata da lui, infatti, la scrittura toccava i cuori degli ascoltatori.

Giovanni venne consacrato nel 398 patriarca di Costantinopoli; le sue predicazioni entusiasmavano i ceti popolari molti vescovi, ammirati, seguirono il suo esempio.

Una parte del clero però gli era avversa e ottenne l'appoggio della corte e ciò fu fatale per le sorti di Crisostomo.

Nel 403 Giovanni venne deposto ed espulso poi definitamente nel 404.

Anche il clero, fedele a Crisostomo fu spodestato e perseguitato.

San Giovanni Crisostomo non si ribellò e invitò tutti all'unità cristiana e ad obbedire al suo successore.

Giovanni esiliato in Armenia continuò a predicare e con lettere incoraggiava e stimolava i perseguitati suggerendo iniziative; pur essendo esule governava ancora molti cristiani e l'esilio rafforzava in Crisostomo l'autorità.

I suoi avversari decisero, perciò, di allontanarlo ulteriormente sulle rive del Mar Nero. Il lungo viaggio di trasferimento non arriverà al nuovo esilio, Giovanni morì il 14 settembre 407 in una Cappella rurale.

San Giovanni Crisostomo è patrono degli esiliati e dei predicatori.

Buon onomastico ai lettori che si chiamano Giovanni o Crisostomo.