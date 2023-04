San Giovanni de La Salle, patrono di tutti gli insegnanti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Giovanni Battista nacque a Reims nel 1651 in una famiglia numerosa da genitori nobili ma non ricchi.Il Santo si laureò in lettere e filosofia e divenne sacerdote nel 1678. A Reims assunse vari incarichi, collaborando anche nelle scuole fondate da Adriano Nyel, un laico votato all'istruzione popolare. Giovanni visse in una casa comune con i maestri della scuola di Nyel, comunicando loro la gioia dell'insegnamento e fece di loro 'veri insegnanti'.Da quel primo nucleo si sviluppò nel 1680 la comunità dei 'Fratelli delle scuole Cristiane'. In genere gli insegnanti, istruiti da Giovanni, erano anche sacerdoti e vestivano con un abito nero con pettorina bianca. Sotto la guida de La Salle si aprirono anche altre scuole e la comunità venne anche chiamata ad insegnare a Parigi dove gli allievi superavano il migliaio.Il fondatore si trovò però attaccato dall'alto clero di Parigi e tutto sembrò crollare. In quei momenti Giovanni Battista si immerse in un isolamento penitenziale e nella meditazione. Con la sua mitezza il Santo resistette però alle critiche e da Parigi spostò la sua comunità nel paesino di Saint-You. In quella sede l'attività di Giovanni ritornò a fiorire: nacquero scuole per adulti, per maestri e gli istituti d'istruzione per carcerati. Nonostante momenti di grande difficoltà i 'I Fratelli delle Scuole Cristiane' continuarono sempre a dedicare ogni energia insegnando per garantire un futuro ai loro alunni.I frutti del loro lavoro si vide nel tempo e ora le loro scuole sono presenti anche oltre i confini della Francia e dell'Europa. Quando, nel 1719, Giovanni Battista, morì le sue case erano 23 e gli allievi 10.000. Per i suoi funerali, nel piccolo centro di Saint-You, erano presenti 30.000 persone per dargli l'ultimo saluto. Papa Leone Xlll lo canonizzò nell'anno 1900 e 50 anni dopo Pio Xll lo proclamò Patrono di tutti gli insegnanti.Oggi è anche Venerdì Santo. La Chiesa ricorda la Passione e morte di Gesù. La liturgia della Passione prevede: Preghiera Universale, Adorazione della Croce e Via Crucis.