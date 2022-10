San Giovanni XIII e la carezza del Papa

Oggi, 11 ottobre, si festeggia San Giovanni XXIII.Angelo Giuseppe Roncalli, quartogenito di 13 figli nacque il 25 novembre 1881 a Sotto il Monte (Bergamo). Venne ordinato sacerdote a Roma il 10 agosto 1904 e nominato Segretario del vescovo di Bergamo rimase al suo fianco per 10 anni. Negli anni 1915-18 venne arruolato nell'esercito come tenente Capellano.Nel 1920 Benedetto XV lo chiamò per animare il movimento di cooperazione Missionaria e in questo ruolo si incotrò spesso con le istituzioni Missionarie Europee. Pio XI poi lo nominò primo delegato apostolico in Bulgaria e in seguito venne trasferito alla delegazione di Istanbul; fu infine delegato in Grecia.Questi incarichi consentirono ad Angelo Roncalli di conoscere le tradizioni delle chiese cristiane e Ortodosse e di intrecciare rapporti cordiali con con i governanti.Rimangono famose le parole che pronunciò, alla folla di piazza San Pietro, appena eletto Papa: 'Figlioli... Tornando a casa, troverete i bambini date loro una carezza e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete, forse, qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Dite che il Papa è con loro....'Ad attirare la simpatia della gente e la devozione è soprattutto l'umiltà di Papa Giovanni: 'Il Signore mi ha fatto nascere da povera gente e ha pensato a tutto. Io l'ho lasciato fare. Mi sono lasciato condurre in perfetta conformità alle disposizioni della Provvidenza. Ho rinunciato a tutto quello che riguarda la mia persona, ciò mi rende tutto più facile mi assicura in ogni evento una grande pace'.Con pazienza con Papa Giovanni XXIII iniziò l'epoca del disgelo verso i regimi totalitari. Promulgò le Encicliche 'Mater et Magistra' e 'Pacem in terris'. Il 25 gennaio 1959 annunciò il Concilio Ecumenico Vaticano ll pur tra difficoltà e incomprensioni.Il 3 giugno 1963 si spegneva in Vaticano Giovanni XXIII. E' stato canonizzato il 27 aprile 2014 da Papa Francesco. Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Giovanni.